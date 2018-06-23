Дрогба назвал главного фаворита ЧМ-2018

Теги дидье дрогбабельгия

Дрогба назвал главного фаворита ЧМ-2018

Известный ивуарийский форвард Дидье Дрогба назвал главного фаворита Чемпионата Мира 2018 года.

"Если говорить о фаворитах Чемпионата Мира, то я поставлю на Бельгию. Думаю они выиграют турнир. Про эту команду никто много не говорит, но Лукаку, де Брюйне, Компани, Азар - это большие футболисты. У меня в этой команде очень много друзей, поэтому я болею за эту сборную" - сказал Дрогба.

Напомним, что сборная Бельгии стартовала на мундиале с разгромной победы над Панамой.

Не пропустите: Дрогба считает, что Дзюба похож на него манерой игры. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"

Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов