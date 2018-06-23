Дрогба назвал главного фаворита ЧМ-2018

Известный ивуарийский форвард Дидье Дрогба назвал главного фаворита Чемпионата Мира 2018 года.

"Если говорить о фаворитах Чемпионата Мира, то я поставлю на Бельгию. Думаю они выиграют турнир. Про эту команду никто много не говорит, но Лукаку, де Брюйне, Компани, Азар - это большие футболисты. У меня в этой команде очень много друзей, поэтому я болею за эту сборную" - сказал Дрогба.

Напомним, что сборная Бельгии стартовала на мундиале с разгромной победы над Панамой.

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