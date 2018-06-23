Дрогба назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный ивуарийский форвард Дидье Дрогба назвал главного фаворита Чемпионата Мира 2018 года.
"Если говорить о фаворитах Чемпионата Мира, то я поставлю на Бельгию. Думаю они выиграют турнир. Про эту команду никто много не говорит, но Лукаку, де Брюйне, Компани, Азар - это большие футболисты. У меня в этой команде очень много друзей, поэтому я болею за эту сборную" - сказал Дрогба.
Напомним, что сборная Бельгии стартовала на мундиале с разгромной победы над Панамой.
Не пропустите: Дрогба считает, что Дзюба похож на него манерой игры. | http://soccernews.ru
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|6
|2
|Уругвай
|2
|6
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|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0