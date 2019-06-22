Дрогба назвал идеального тренера для "Челси"

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Дрогба назвал идеального тренера для "Челси"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба поделился мнением о том, кто должен возглавить "синих" после ухода Маурицио Сарри.

"Кто больше всего подходит на пост главного тренера "Челси"? Тот, кто сейчас ведёт переговоры, чтобы получить эту работу - Фрэнк Лэмпард", - сказал Дрогба во время прямой трансляции в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Лэмпард может пригласить ивуарийца в свой тренерский штаб.

Напомним, что сейчас 41-летний англичанин возглавляет "Дерби Каунти".

Не пропустите: СМИ: Лэмпард подпишет с "Челси" трехлетний контракт на следующей неделе. | http://soccernews.ru
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