Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Легендарный ивуарийский футболист Дидье Дрогба считает, что в 2019 году стать обладателем "Золотого мяча" заслуживает вингер "Ливерпуля" Садио Мане.
"Мой фаворит - Садио Мане. За его выступление на Кубке Африки, в Лиге Чемпионов и АПЛ. То, что он творит в Премьер-лиге, не многим по силам", - сказал Дрогба.
Напомним, что Мане вошёл в 30-ку номинантов на награду. Имя нового обладателя "Золотого мяча" объявят 2 декабря.
Фаворитами на сегодняшний день считаются защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Не пропустите: Итальянский журналист опроверг информацию СМИ, заявивших, что Роналду выиграл "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5