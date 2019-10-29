Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Легендарный ивуарийский футболист Дидье Дрогба считает, что в 2019 году стать обладателем "Золотого мяча" заслуживает вингер "Ливерпуля" Садио Мане.

"Мой фаворит - Садио Мане. За его выступление на Кубке Африки, в Лиге Чемпионов и АПЛ. То, что он творит в Премьер-лиге, не многим по силам", - сказал Дрогба.

Напомним, что Мане вошёл в 30-ку номинантов на награду. Имя нового обладателя "Золотого мяча" объявят 2 декабря.

Фаворитами на сегодняшний день считаются защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

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