Дрогба назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"

1 Теги ливерпульсадио манемохамед салахдидье дрогбазолотой мяч

Дрогба назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
Бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба заявил, что его фаворитами в борьбе за "Золотой мяч" являются форварды "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане.

"Салах и Мане – два моих фаворита", – приводит слова Дрогба L’Equipe.

В прошлом сезоне Салах и Мане в составе "Ливерпуля" стали победителями Лиги Чемпионов, а также заняли второе место в английской Премьер-лиге.

Не пропустите: Модрич назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Понятно, африканец по другому и не мог сказать.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов

Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 9 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 9 12
10 Борнмут Борнмут 9 12
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
12 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 10
15 Эвертон Эвертон 9 10
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов