Дрогба назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"



Бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба заявил, что его фаворитами в борьбе за "Золотой мяч" являются форварды "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане.

"Салах и Мане – два моих фаворита", – приводит слова Дрогба L’Equipe.

В прошлом сезоне Салах и Мане в составе "Ливерпуля" стали победителями Лиги Чемпионов, а также заняли второе место в английской Премьер-лиге.

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