Дрогба объяснил свой отказ войти в тренерский штаб "Челси"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба признался, что ему предлагали войти в тренерский штаб "синих", однако он предпочёл работу в Федерации футбола Кот-д`Ивуара.

"Будучи лидером по характеру, я не буду удовлетворён ролью простого тренера. Тем более, тренер имеет влияние только на свой клуб, а я хочу влиять на целую нацию. У Кот-д`Ивуара славное футбольное прошлое, и я хочу, чтобы мы переосмыслили футбол, чтобы развиваться в будущем", - приводит слова бывшего нападающего The Metro.

41-летний Дрогба выступал за "Челси" с 2004 по 2012 год, а также в сезоне 2014/15. Он сыграл 381 матч, забил 164 гола и сделал 86 результативных передач.

Цвета сборной Кот-д`Ивуара форвард защищал с 2002 по 2014 год и дважды брал с командой серебро Кубка Африканских Наций.

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