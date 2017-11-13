Дрогба объявил о скором завершении карьеры
Форвард "Финикс Райзинг" Дидье Дрогба заявил о завершении карьеры.
"Думаю, следующий сезон станет для меня последним. Надо когда-то останавливаться" - приводит слова Дрогба L’Equipe.
Дрогба известен по выступлениям за "Челси", где он провел 282 матча и забил 108 голов.
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|34
|53
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|ДК Юнайтед
|34
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|Montreal Impact
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|7
|Нью Ингланд Революшн
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|Остин Азтекс
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|41
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|34
|36
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|Western Conference
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|34
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|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
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|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
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|Whitecaps
|34
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|Сан-Хосе Ертквейкс
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