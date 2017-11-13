Дрогба объявил о скором завершении карьеры

Форвард "Финикс Райзинг" Дидье Дрогба заявил о завершении карьеры.

"Думаю, следующий сезон станет для меня последним. Надо когда-то останавливаться" - приводит слова Дрогба L’Equipe.

Дрогба известен по выступлениям за "Челси", где он провел 282 матча и забил 108 голов.

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