Дрогба оценил перспективы Головина заиграть в АПЛ

Теги дидье дрогбачелсиалександр головинцска москва

Дрогба оценил перспективы Головина заиграть в АПЛ

Легендарный ивуарийский футболист Дидье Дрогба оценил перспективы полузащитника ЦСКА Александра Головина заиграть в АПЛ.

"Головин прекрасно проявил себя на Чемпионате Мира в составе сборной России. У него хороший удар, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления. Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе АПЛ" - сказал Дрогба.

Напомним, что СМИ связывают 22-летнего Головина с переходом в "Челси".

Не пропустите: Украинский футболист считает Головина слабее Зинченко. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Без поддавков: Бельгия сразится с Англией за бронзу чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов