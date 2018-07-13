Дрогба оценил перспективы Головина заиграть в АПЛ

Легендарный ивуарийский футболист Дидье Дрогба оценил перспективы полузащитника ЦСКА Александра Головина заиграть в АПЛ.

"Головин прекрасно проявил себя на Чемпионате Мира в составе сборной России. У него хороший удар, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления. Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе АПЛ" - сказал Дрогба.

Напомним, что СМИ связывают 22-летнего Головина с переходом в "Челси".

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