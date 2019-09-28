Дрогба оценил шансы Неймара и Мбаппе выиграть "Золотой мяч"

Легендарный ивуарийский футболист Дидье Дрогба считает, что форвардам ПСЖ Неймару и Килиану Мбаппе по силам стать обладателями "Золотого мяча".

"Однажды и Неймар, и Мбаппе выиграют "Золотой мяч". Они входят в небольшую группу исключительных футболистов", - цитирует Дрогба Le Parisien.

Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник "Реала" Лука Модрич.

В этом году претендентов на награду назовут 21 октября, а церемония награждения состоится 2 декабря.

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