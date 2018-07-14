Известный нападающий Дидье Дрогба определил лучшего форварда ЧМ-2018.

"Лукаку - нападающий, который нравится мне больше всех. Но лучшим на мундиале был Манджукич: его телосложение, техника, влияние на матчи, даже когда он не забивает. Он кажется мне топ-форвардом. Кто еще на его уровне? Кейн" - приводит слова Дрогба Gazzetta dello Sport.

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