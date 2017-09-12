Дрогба: "Орье - мой брат, но он играет не за ту команду"

Известный в прошлом футболист Дидье Дрогба высказался о переходе своего соотечественника Сержа Орье в лондонский "Тоттенхэм".

"Я просто поговорил с Орье несколько часов назад, он так счастлив быть в Англии, и, конечно же, мы будем ему помогать. Он - мой младший брат, поэтому я собираюсь дать ему несколько советов. Он играет не за ту команду, но я рад за него и очень доволен его переходом", - цитирует бывшего футболиста Sky Sports.

Напомним, "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" представили свои третьи комплекты формы на текущий сезон. | soccernews.ru