Дрогба: "Орье - мой брат, но он играет не за ту команду"

Теги серж орьедидье дрогбатоттенхэм

Дрогба: "Орье - мой брат, но он играет не за ту команду"Известный в прошлом футболист Дидье Дрогба высказался о переходе своего соотечественника Сержа Орье в лондонский "Тоттенхэм".

"Я просто поговорил с Орье несколько часов назад, он так счастлив быть в Англии, и, конечно же, мы будем ему помогать. Он - мой младший брат, поэтому я собираюсь дать ему несколько советов. Он играет не за ту команду, но я рад за него и очень доволен его переходом", - цитирует бывшего футболиста Sky Sports.

Напомним, "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" представили свои третьи комплекты формы на текущий сезон. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов