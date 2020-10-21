Дрогба отреагировал на возвращение Чеха в "Челси"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба прокомментировал известие о том, что лондонский клуб заявил на матчи чемпионата Англии 38-летнего голкипера Петра Чеха.

Один из фанатов написал 42-летнему Дрогба в Twitter: "Друг, пришло время достать бутсы". Ивуариец отрегировал следующим образом: "Я уже еду на базу "Челси".

Напомним, что "Челси" заявил Чеха на случай форс-мажора из-за пандемии коронавируса.

Чех и Дрогба вместе выступали за "Челси" с 2004 по 2012 годы, а также в сезоне-2014/2015.

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