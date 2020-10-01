Дрогба получил награду президента УЕФА за стремление к совершенству
Экс-игрок сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба получил награду президента УЕФА за стремление к совершенству.
Награду футболист получил в Женеве, где сегодня, 1 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Дрогба получил награду из рук президент Европейского футбольного союза Александера Чеферина. Данный трофей вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.
А еще: Дрогба может возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара| http://soccernews.ru
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|Монако
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|Страсбур
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|11
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|Бордо
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|37
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|Нант
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|15
|Метц
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|28
|27
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|Амьен
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|Тулуза
|28
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