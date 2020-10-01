Экс-игрок сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба получил награду президента УЕФА за стремление к совершенству.

Награду футболист получил в Женеве, где сегодня, 1 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Дрогба получил награду из рук президент Европейского футбольного союза Александера Чеферина. Данный трофей вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.

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