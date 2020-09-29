Дрогба получит награду президента УЕФА за стремление к совершенству

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Дрогба получит награду президента УЕФА за стремление к совершенству

Экс-игрок "Челси" и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба получит награду президента УЕФА за 2020 год. Об этом сообщается на сайте организации.

Футболист получит награду за "стремление к совершенству в футболе и в жизни". Президент УЕФА Александер Чеферин восхищен работой Дрогба, который после окончания карьеры помогает детям в развивающихся странах.

"Благодаря достижениям по ходу блистательной игровой карьеры Дидье стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Он лидер и пионер. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь - его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим", - заявил Чеферин.

Награду Дрогба получит 1 октября во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.

А еще: Дрогба может возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара| http://soccernews.ru
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