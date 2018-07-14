Дрогба: "Прекрасно понимаю желание Роналду играть за "Ювентус"

Экс-игрок "Челси" Дидье Дрогба высказался о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Я не удивлен этим трансфером. Считаю, что это идеальный выбор для Роналду. Однажды я тоже был близок к переходу в клуб из Серии А, но в последний момент все сорвалось. Это было не просто предложение. Я был очень заинтересован, поэтому прекрасно понимаю желание Роналду играть за "Ювентус".

Многие говорят, что он должен был остаться в "Реале" и, возможно, для любого другого игрока в возрасте 33 лет, это имело бы смысл. Но у Роналду теперь другие задачи, если учитывать его годы" - приводит слова Дрогба Football Italia.

Читайте также: Ортега: "Я рад, что Роналду ушел из "Реала". | http://soccernews.ru