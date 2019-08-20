Дрогба претендует на пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара

Дидье Дрогба может стать новым главой Федерации футбола Кот-д’Ивуара.

По сведениям L'Equipe, 41-летний ивуариец планирует баллотироваться на выборы, которые состоятся этой зимой. Отмечается, что соперником Дрогба должен стать Бонавантюр Калу.

Дрогба защищал цвета сборной Кот-д’Ивуара с 2002 по 2014 год. За это время он провел 103 игры и забил 63 гола.

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