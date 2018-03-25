Дрогба прокомментировал конфликт между Моуринью и Погба

Экс-игрок "Челси" Дидье Дрогба высказался о конфликте между Жозе Моуринью и Полем Погба.

"Жозе никогда не будет атаковать людей, которые ему не нравятся. Он очень любит Поля. Если Жозе делает это, значит, он рассчитывает на Погба" - написал Дрогба в своем твиттере.

Напомним, что Дрогба имеет опыт работы с Моуринью, когда португалец возглавлял "Челси".

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