Дрогба прокомментировал конфликт между Моуринью и Погба

Теги жозе моуриньюполь погбадидье дрогба

Дрогба прокомментировал конфликт между Моуринью и Погба

Экс-игрок "Челси" Дидье Дрогба высказался о конфликте между Жозе Моуринью и Полем Погба.

"Жозе никогда не будет атаковать людей, которые ему не нравятся. Он очень любит Поля. Если Жозе делает это, значит, он рассчитывает на Погба" - написал Дрогба в своем твиттере.

Напомним, что Дрогба имеет опыт работы с Моуринью, когда португалец возглавлял "Челси".

Читайте также: Моуринью принял решение по будущему Погба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов