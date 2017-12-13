Дрогба расхвалил игру Салаха

Экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба поделился мнением об игре хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Невозможно предсказать, когда он тебя пройдет на дриблинге. Мохамед становится сильнее и забивает голы. Было время, когда он мне писал: "Я не забиваю. Не знаю почему". Я ответил, что нужно время и вера в свои силы. Когда ты в себя веришь, всё возможно. Вот и доказательство - сейчас Мохамед забивает голы.

Я наблюдал за его развитием в течение последних лет. Ему пришлось отправиться в Италию, потом он вернулся в Англию и стал тем футболистом, каким всегда себя считал" - приводит слова Дрогбы Daily Mail.

Стоит отметить, что Дрогба и Салах являются бывшими партнерами по "Челси".

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