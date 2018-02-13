Дрогба расхвалил Салаха

Легендарный форвард "Челси" Дидье Дрогба дал оценку игре нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который выступал за лондонский клуб.

"Он всегда был хорошим игроком. Мы все знали, что у него это есть. Возможно, сейчас он работает с тренерами, которые готовы давать ему больше ответственности. Если вы посмотрите на его сборную, то, возможно, он самый большой игрок, который у них есть. В Италии он очень хорошо выглядел в большом клубе, а сейчас переехал в Англию и выступает ещё лучше. Он играет просто фантастически", - сказал он.

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