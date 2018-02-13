Дрогба расхвалил Салаха

Теги челсимохамед салахдидье дрогбаливерпуль

Дрогба расхвалил СалахаЛегендарный форвард "Челси" Дидье Дрогба дал оценку игре нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который выступал за лондонский клуб. 

"Он всегда был хорошим игроком. Мы все знали, что у него это есть. Возможно, сейчас он работает с тренерами, которые готовы давать ему больше ответственности. Если вы посмотрите на его сборную, то, возможно, он самый большой игрок, который у них есть. В Италии он очень хорошо выглядел в большом клубе, а сейчас переехал в Англию и выступает ещё лучше. Он играет просто фантастически", - сказал он.

Читайте: "Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салахвплотную приблизился к Кейну | http://soccernews.ru

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