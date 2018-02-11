Дрогба: "Салах - фантастический игрок"

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Дрогба: "Салах - фантастический игрок"Форвард американского "Финикс Райзинг" Дидье Дрогба похвалил вингера английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Он всегда был хорошим игроком. Мы все в "Челси" знали об этом... В Италии он отлично выступал, играя за большой клуб, после чего он отправился в Англию, где играет еще лучше. Он - фантастический футболист", - цитирует 39-летнего ивуарийца Express.

Напомним, Это'О расхвалил игру Салаха. | soccernews.ru

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