Дрогба считает, что Дзюба похож на него манерой игры

Известный ивуарийский форвард Дидье Дрогба считает, что нападающий сборной России Артём Дзюба похож на него манерой игры.

"Сегодня есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле. Это Диего Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артёма Дзюбу. В нём что-то есть. Он тоже такой же большой форвард, плюс он боец, как и я. На самом деле, таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол. Это я знаю по себе" - сказал Дрогба.

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