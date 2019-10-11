Дрогба считает, что руководство "МЮ" допустило ошибку, продав Лукаку

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Дрогба считает, что руководство "МЮ" допустило ошибку, продав Лукаку

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба рассказал, что думает о бельгийском форварде "Интера" Ромелу Лукаку. Об этом сообщает HLN.

Дрогба считает, что "Манчестер Юнайтед" ошибся, когда продал игрока.

"Ромелу мне как сын. Когда он пришел в "Челси", у нас сразу возникла связь. Он знал все обо мне, мог вспомнить любой мой гол. Он знал даже в каких я бутсах играл.

Но причина нашей связи была не в этом, а в нем самом. Он отличный парень. готов учиться и рад советам. Мы до сих пор с ним на связи,.

Со временем фанаты "МЮ" поймут, что сильно ошибались, критикуя его", - сказал Дрогба.

Напомним, Лукаку перешел в "Интер" из "МЮ" этим летом за 65 миллионов евро.

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