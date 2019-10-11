Дрогба считает, что руководство "МЮ" допустило ошибку, продав Лукаку
Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба рассказал, что думает о бельгийском форварде "Интера" Ромелу Лукаку. Об этом сообщает HLN.
Дрогба считает, что "Манчестер Юнайтед" ошибся, когда продал игрока.
"Ромелу мне как сын. Когда он пришел в "Челси", у нас сразу возникла связь. Он знал все обо мне, мог вспомнить любой мой гол. Он знал даже в каких я бутсах играл.
Но причина нашей связи была не в этом, а в нем самом. Он отличный парень. готов учиться и рад советам. Мы до сих пор с ним на связи,.
Со временем фанаты "МЮ" поймут, что сильно ошибались, критикуя его", - сказал Дрогба.
Напомним, Лукаку перешел в "Интер" из "МЮ" этим летом за 65 миллионов евро.
Читайте также: "Наполи" назвад диагноз Хюсая, который рухнул на голову в матче с "Торино"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роман Еременко вернулся в общую группу "Ростова"
-
Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России
-
Лунев: "Дзюба вполне мог бы заиграть в АПЛ"
-
Что там у англичан? Подводим главные промежуточные итоги самой богатой лиги мира, пользуясь международной паузой
-
Симеоне рассказал о своих взаимоотношениях с Гризманном
-
"Динамо" до сих пор не расторгло контракт с Хохловым
-
Дрогба считает, что руководство "МЮ" допустило ошибку, продав Лукаку
-
Мертенс и Кальехон хотят покинуть "Наполи"
-
Кулибали опроверг слухи о переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-тренер "Ромы" Земан объяснил, почему не верит, что "Ювентус" в этом сезоне станет чемпионом
-
СМИ: Раньери готов возглавить "Сампдорию"
-
Аршавин ярко высказался о Дзюбе
-
Эмери рассказал, что нужно сделать Озилу для возвращения в заявку на матчи
-
"Краснодар" поздравил Комличенко с дебютом за сборную России
-
Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол
-
Рондон помог Венесуэле разгромить Боливию в товарищеском матче
-
Куртуа опроверг слухи о проблемах с психологией после неудачных матчей за "Реал"
-
Гильерме: "Хотим теперь победить Кипр на выезде"
-
У Мамманы выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки
-
Люк де Йонг поделился впечатлениями от игры с Северной Ирландией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3