Дрогба сообщил, когда завершит карьеру

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Дрогба сообщил, когда завершит карьеру

Ивуарийский нападающий "Финикс Райзинг" Дидье Дрогба анонсировал скорое завершение своей карьеры.

"Мне по-прежнему нравится играть в футболе. Я получаю удовольствие от того, что совмещаю роли игрока и совладельца клуба. Я играю с молодыми парнями, которым раздаю передачи. Но все же этот сезон станет последним в моей карьере. Мне уже 40 лет и пора заканчивать", - приводит слова Дрогба Telefoot.

В этом сезоне 40-летний Дрогба провел за "Финикс" 14 матчей во втором американском дивизионе USL и забил 10 голов.

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