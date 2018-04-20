Дрогба: "То, что Салах побьёт мой рекорд в АПЛ, было лишь делом времени"

Теги дидье дрогбамохамед салахливерпульчелси

Дрогба: "То, что Салах побьёт мой рекорд в АПЛ, было лишь делом времени"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба отреагировал на новый рекорд вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который превзошёл достижение ивуарийского бомбардира по числу голов в одном сезоне АПЛ среди африканцев.

"То, что этот парень побьёт мой рекорд по голам в АПЛ среди африканцев, было лишь делом времени. Горжусь тобой, младший брат, продолжай и дальше прославлять наш континент. Как я уже говорил, лучшее ещё впереди" - написал Дрогба в своём инстаграме.

Напомним, что в сезоне 2009/10 Дрогба забил за "Челси" 29 голов в АПЛ, а Салах в текущем сезоне отличился уже 30 раз. 

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