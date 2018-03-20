Дрогба: "У Неймара есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч"

Форвард американского "Финикс Райзинг" Дидье Дрогба оценил шансы форварда ПСЖ Неймара на выигрыш "Золотого мяча".

" Я считаю, что Неймар - хороший парень. Его приход многое дал ПСЖ, мы все это видели. У него есть все необходимые качества, чтобы выиграть "Золотой мяч", он полон решимости ", - цитирует 40-летнего нападающего Le Parisien .

Напомним, Погба хотел бы поиграть в одной команде с Неймаром. | soccernews.ru