Дрогба вслед за Это'О подверг критике идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах

Легендарный ивуарийский форвард Дидье Дрогба остался крайне разочарован предложением французских учёных проверить вакцину от коронавируса на жителях Африки.

"Просто немыслимо, что нам всё ещё приходится терпеть это. Африка - не лаборатория для опытов. Не надо считать африканцев морскими свинками", - цитирует Дрогба Marca.

Ранее данную инициативу также раскритиковал камерунец Самуэль Это'О.

Во всём мире коронавирус выявлен у более чем миллиона человек. Скончались из-за этой болезни свыше 54 тысяч заражённых.

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