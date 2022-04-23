Дрогба высказался о нынешней ситуации "Челси"
Фото: твиттер Дрогба\Автор неизвестен
Экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба высказался о нынешней ситуации лондонского клуба.
"Очень жаль наблюдать за тем, что клуб страдает от санкций из-за ситуации на Украине. Я считаю, что футбол здесь ни при чем. Не дать клубу работать на полную мощность – большая ошибка.
Когда вы вводите санкции против такого клуба, как "Челси", вы хотите, может быть, наложить санкции на Романа Абрамовича за его отношения с Владимиром Путиным.
Но я думаю, что вы наносите ущерб людям, сотрудникам из Англии и Европы. Вы вводите санкции против болельщиков, который ездят за клубом много-много лет, давая ему жизнь.
Верю, что "Челси" по-прежнему будет одним из крупнейших клубов в мире благодаря наследию, которое было создано за последние 15 лет. Последние 15 лет были очень успешными – никто не сможет отнять этого", – сказал ивуариец.
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