Дрогба высказался о нынешней ситуации "Челси"

Фото: твиттер Дрогба\Автор неизвестен

Экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба высказался о нынешней ситуации лондонского клуба.

"Очень жаль наблюдать за тем, что клуб страдает от санкций из-за ситуации на Украине. Я считаю, что футбол здесь ни при чем. Не дать клубу работать на полную мощность – большая ошибка.

Когда вы вводите санкции против такого клуба, как "Челси", вы хотите, может быть, наложить санкции на Романа Абрамовича за его отношения с Владимиром Путиным.

Но я думаю, что вы наносите ущерб людям, сотрудникам из Англии и Европы. Вы вводите санкции против болельщиков, который ездят за клубом много-много лет, давая ему жизнь.

Верю, что "Челси" по-прежнему будет одним из крупнейших клубов в мире благодаря наследию, которое было создано за последние 15 лет. Последние 15 лет были очень успешными – никто не сможет отнять этого", – сказал ивуариец.

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