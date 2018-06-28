Дрогба высказался о выступлениях африканских сборных на ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба прокомментировал игру африканских сборных на мундиале.

"На мой взгляд, это большой шаг назад. Но я также думаю, что это шанс для африканских команд и для КАФ - возможность пересмотреть стратегию применительно к тому, как мы хотим выступить на следующем мундиале. У нас есть потенциал и деньги для развития. Но нам требуется больше, чем это.

Нам нужны стабильность и структуры наподобие команд из Европы и Южной Америки. И тогда, учитывая восторг, с которым футбол воспринимается на континенте, мы однажды добьемся успеха. Но надо подумать над тем, как мы подходим к таким соревнованиям" - приводит слова Дрогбы твиттер Джульет Бавуа.

Напомним, что Африку на ЧМ представляли сборные Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала и Туниса.

Также отметим, что ни одна африканская сборная не сыграет в плей-офф ЧМ впервые за 32 года.

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