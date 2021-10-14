Дрогба высказался о "Золотом мяче"

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Дрогба высказался о "Золотом мяче"

Фото: инстаграм Дидье Дрогба/Автор неизвестен

Бывший нападающий лондонского "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поделился мнением о борьбе за "Золотой мяч".

"Еще никогда борьба за "Золотой мяч" не была настолько упорной. Наступает конец цикла, Роналду и Месси все еще в строю, но пришло время другим игрокам вступить в борьу. Здорово, что так много классных игроков попали в число претендентов", - приводит слова Дрогба Calcio Mercato.

Напомним, что "Золотой мяч" будет вручен 29 ноября в Париже.

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