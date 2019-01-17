Дрогба ярко высказался о Петре Чехе

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Дрогба ярко высказался о Петре Чехе

Экс-игрок "Челси" Дидье Дрогба рассказал, что думает о Петре Чехе и вспомнил матч лондонского клуб против "Баварии"(1:1, пенальти - 4:3).

"Люди часто говорили мне о том, что я забил победный пенальти в Мюнхене, на что я отвечал им, что победы не бвло бы, не будь с нами Чеха. В конце матча я сравнял счет, но он сделал несколько выдающихся сэйвов в тот вечер", - сказал Дрогба.

Напомним, 15 января Петр Чех, играющий за "Арсенал", объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Не пропустите: Игрок "Челси" хочет продолжить карьеру в "Баварии"| http://soccernews.ru

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