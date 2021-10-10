Дрогба защитил Мбаппе от критики

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Экс-нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба поделился мнением по критике в адрес форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Зачастую мы забываем, что он еще юный парень и по-прежнему учится. Мы слишком суровы по отношению к нему.

К сожалению, мы слишком быстро выходим из себя, когда дело касается Мбаппе", – заявил Дрогба для TF1.

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