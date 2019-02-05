Друг Эмилиано Салы рассказал, кто несёт ответственность за пропажу футболиста

Максимилиано Дуарте, друг аргентинского форварда Эмилиано Салы, рассказал, кто несёт ответственность за пропажу футболиста.

По словам Дуарте, в сложившейся ситуации есть вина агента нападающего Вилли Маккея.

"Эмилиано никогда бы не сел в этот самолёт. Он был вынужден сделать это, потому что является профессиональным игроком. Есть виновник трагедии - это агент. Он несёт ответственность" - приводит слова Дуарте Marca.

Напомним, что 28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с футболистом на борту исчез в районе Нормандских островов. Спасательная операция длительное время не давала результатов, только в минувшее воскресенье удалось найти обломки воздушного судна, а в них был обнаружен труп мужчины.

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