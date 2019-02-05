Друг Эмилиано Салы рассказал, кто несёт ответственность за пропажу футболиста

Теги нанткардифф ситиэмилиано сала

Друг Эмилиано Салы рассказал, кто несёт ответственность за пропажу футболиста

Максимилиано Дуарте, друг аргентинского форварда Эмилиано Салы, рассказал, кто несёт ответственность за пропажу футболиста.

По словам Дуарте, в сложившейся ситуации есть вина агента нападающего Вилли Маккея.

"Эмилиано никогда бы не сел в этот самолёт. Он был вынужден сделать это, потому что является профессиональным игроком. Есть виновник трагедии - это агент. Он несёт ответственность" - приводит слова Дуарте Marca.

Напомним, что 28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с футболистом на борту исчез в районе Нормандских островов. Спасательная операция длительное время не давала результатов, только в минувшее воскресенье удалось найти обломки воздушного судна, а в них был обнаружен труп мужчины.

Не пропустите: Отец Салы отреагировал на информацию об обнаружении обломков самолета, в котором летел его сын. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов