Друг Габриэла Жезуса проболтал состав сборной Бразилии на ее первый матч на ЧМ

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Друг Габриэла Жезуса проболтал состав сборной Бразилии на ее первый матч на ЧМДруг форварда сборной Бразилии Габриэла Жезуса проболтал состав "селесао" на ее первый матч на Чемпионате Мира против команды Швейцарии.

Так, товарищ футболиста, побывавший на тренировке пентакампеонов, в своем инстаграме сообщил, что в воскресенье южноамериканцы сыграют в следующем сочетании: Алиссон, Данило, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус.

Напомним, Алиссон рассказал о сильных сторонах сборной Бразилии. | soccernews.ru

 

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