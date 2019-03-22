Друг Кокорина назвал пять хороших фактов о форварде, который содержится в СИЗО

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Друг Кокорина назвал пять хороших фактов о форварде, который содержится в СИЗО

Алан Чочиев, выступающий за минское "Динамо" и являющийся другом содержащегося в СИЗО "Бутырка" нападающего "Зенита" Александра Кокорина, назван пять хороших фактов о форварде петербурского клуба.

Чочиев сообщил, что Кокорин уже более 10 лет занимается благотворительностью. По его словам, Кокорин потратил миллионы на помощь больным и детям сиротам. Также форвард "Зенита" является донором крови, из-за чего не делает татуировки. При этом, Кокорин является автором самого быстрого гола в истории сборной России, забив гол на 21-й секунде матча отборочного турнира чемпионата мира-2014 с командой Люксембурга (1:0). Кроме того, Александр всегда находит время для общения с болельщиками, а также больше всех тренируется в "Зените".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 фактов об Александре Кокорине 1. Александр занимается благотворительностью свыше 10 лет. Он тратит миллионы на помощь детям сиротам и больным людям. 2 . Александр является донором крови. На вопрос почему он не делает татуировки он ответил "-Наша гражданская позиция помогать нуждающимся! Если я сделаю тату,я буду временно ограничен в этом,а это не допустимо!". 3 . 6 сентября 2013 года Александр забил самый быстрый гол в истории Сборной России уже на 21 секунде матча он открыл счёт. 4. Александр всегда уделяет время болельщикам ни смотря на усталость и ограниченность во времени! 5. Александр очень трудолюбив, и на тренировки он тратит больше всех времени в клубе в котором он выступает. Он самый последний уезжает с тренировочной базы. #СашаМыСТобой❤️ @shumilin_charming

Публикация от Молись и Иди Вперед... (@chochiev.9)

Напомним, что 28-летний Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Вместе с ним в СИЗО содержатся его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Не пропустите: Секретарь ОНК попросил прокуратуру Москвы допустить к Кокорину врачей "Зенита". | http://soccernews.ru

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