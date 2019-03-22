Друг Кокорина назвал пять хороших фактов о форварде, который содержится в СИЗО

Алан Чочиев, выступающий за минское "Динамо" и являющийся другом содержащегося в СИЗО "Бутырка" нападающего "Зенита" Александра Кокорина, назван пять хороших фактов о форварде петербурского клуба.

Чочиев сообщил, что Кокорин уже более 10 лет занимается благотворительностью. По его словам, Кокорин потратил миллионы на помощь больным и детям сиротам. Также форвард "Зенита" является донором крови, из-за чего не делает татуировки. При этом, Кокорин является автором самого быстрого гола в истории сборной России, забив гол на 21-й секунде матча отборочного турнира чемпионата мира-2014 с командой Люксембурга (1:0). Кроме того, Александр всегда находит время для общения с болельщиками, а также больше всех тренируется в "Зените".

Напомним, что 28-летний Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Вместе с ним в СИЗО содержатся его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

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