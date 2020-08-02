Друг Кокорина опубликовал детское фото нападающего в форме "Спартака"

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Друг Кокорина опубликовал детское фото нападающего в форме "Спартака"

Друг нападающего Александра Кокорина Геннадий Куропаткин в инстаграме отреагировал на переход игрока в московский "Спартак".

Мужчина в сторис опубликовал детское фото 29-летнего футболиста в форме "красно-белых".

Напомним, Кокорин подписал со "Спартаком" контракт по схеме "3+1".

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