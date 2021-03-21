Друг Кокорина рассказал, почему форвард не заиграл в "Спартаке"

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Сослан Гатагов, бывший защитник "Спартака" и друг нападающего Александра Кокорина, рассказал, почему форвард не сумел заиграть в московском клубе.

"Думаю, фаны "Спартака" просто ждали от него такой же игры, что была в "Зените" и в "Динамо". Но в "Спартаке" все эти подводные камни собрались в кучу в один момент. Сейчас болельщики "Спартака" просто должны отпустить Сашу. Все, он уже не у вас. А у Саши еще будет удачный период", - приводит слова Гатагова Sport24.

Кокорин перешел в "Спартак" из "Зенита" летом 2020 года на правах свободного агента. В составе "красно-белых" он провел 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. В январе 2021 года "Спартак" продал форварда в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро. За итальянский клуб 30-летний Кокорин провел три матча и не отметился результативными действиями.

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