Друг Кокорина в трех словах описал Александра

Фото: твиттер "Торпедо-БелАЗ"/Автор пресс-служба клуба

Сослан Гатагов, бывший защитник "Спартака" и друг нападающего Александра Кокорина, поделился мнением о форварде "Аталанты".

"Кокорин - большой человек в моей жизни. Спасибо ему огромное за то, что был рядом в трудные моменты, мог поднять меня с дивана и полететь куда-нибудь отдыхать. В ту ночь я тоже должен был ехать (Речь о ночи перед тем утром, когда Кокорин, Павел Мамаев и их друзья устроили две драки в Москве, за что получили тюремные сроки. Прим. Soccernews). Саша писал, звал с ними, но я себя плохо чувствовал и решил остаться дома. Что было бы, если бы поехал я – не хочу думать.

Три положительных качества Кокорина? Отзывчивый, добрый и щедрый", – приводит слова Гатагова Sport24.

28-летний Гатагов завершил карьеру в 2017 года. Он является воспитанником "Локомотива". За "Спартак" выступал с 2012 по 2014 годы, провел за клуб пять матчей. Также играл за армянский "Улисс" и белорусское "Торпедо-БелАЗ".

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