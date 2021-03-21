Друг Кокорина в трех словах описал Александра
Фото: твиттер "Торпедо-БелАЗ"/Автор пресс-служба клуба
Сослан Гатагов, бывший защитник "Спартака" и друг нападающего Александра Кокорина, поделился мнением о форварде "Аталанты".
"Кокорин - большой человек в моей жизни. Спасибо ему огромное за то, что был рядом в трудные моменты, мог поднять меня с дивана и полететь куда-нибудь отдыхать. В ту ночь я тоже должен был ехать (Речь о ночи перед тем утром, когда Кокорин, Павел Мамаев и их друзья устроили две драки в Москве, за что получили тюремные сроки. Прим. Soccernews). Саша писал, звал с ними, но я себя плохо чувствовал и решил остаться дома. Что было бы, если бы поехал я – не хочу думать.
Три положительных качества Кокорина? Отзывчивый, добрый и щедрый", – приводит слова Гатагова Sport24.
28-летний Гатагов завершил карьеру в 2017 года. Он является воспитанником "Локомотива". За "Спартак" выступал с 2012 по 2014 годы, провел за клуб пять матчей. Также играл за армянский "Улисс" и белорусское "Торпедо-БелАЗ".
Не пропустите: Друг Кокорина рассказал, почему форвард не заиграл в "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
16-летний Эссуго может побить рекорд Роналду
-
"Аталанта" на выезде победила "Верону"
-
Друг Кокорина в трех словах описал Александра
-
Друг Кокорина рассказал, почему форвард не заиграл в "Спартаке"
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Рассказова в итальянский клуб
-
"Милан" начал переговоры по трансферу Влашича
-
Заставляют жить дерьмовой жизнью: жена Бонуччи раскритиковала коронавирусные ограничения
-
В "Барселоне" отреагировали на информацию о договоренности с Вейналдумом
-
Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер" в январе
-
Де Шильо не хочет возвращаться в "Ювентус"
-
Куда тебе, старый пердун: жена Карпина ярко потроллила мужа
-
Мирзов хочет вернуться в "Спартак"
-
Футболистка "Ромы" забила невероятный гол в женском чемпионате Италии (видео)
-
Тренер Рафаэль Бенитес рассказал, где хочет продолжить карьеру
-
Хавбек "Наполи": "Запрещаю сыну носить футболку "Ювентуса" с Роналду"
-
1
"Барселона" договорилась с Вейналдумом
-
"Шахтер" жестко наказал своего лидера за выходку в матче с "Ромой"
-
Бывший игрок "Спартака" рассказал о конфликте Карпина и Дзюбы
-
В "Шахтере" рассказали о переговорах с Тайсоном и Тейшейрой
-
Жена Икарди поделилась соблазнительным фото из постели