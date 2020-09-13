Друг Кумана сообщил, что тренер хочет видеть в "Барселоне" Салаха

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Друг Кумана сообщил, что тренер хочет видеть в "Барселоне" Салаха

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман хотел бы, чтобы игроком "Барселоны" стал форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах. Об этом рассказал друг специалиста экс-игрок сборной Голландии Шак Сварт.

"Я знаю, что Куман хотел бы чтобы Салах перешел в "Барселону". Не могу сказать источник информации. Но поверьте, я знаю", цитирует Сварта voetbalzone.nl. 

28-летний Салах играет в "Ливерпуле" с 2017 года. В текущем сезоне футболист в 2 матчах забил 3 гола.

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