Друг Марадоны: "Диего умер в бедности"

Аргентинский журналист Луис Вентура, который был другом Диего Марадоны, рассказал о его материальном положении перед смертью.

"У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти все, остальное же он раздал сам", - приводит слова Вентуры La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Марадона жил на зарплату тренера. Напомним, что он возглавлял "Химнасию".

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В Аргентине был объявлен трехдневный траур.

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