Друг Марадоны рассказал о причине его госпитализации

Друг легендарного футболиста Диего Марадоны Стефано Чечи высказался о госпитализации тренера.

Ранее стало известно, что Марадона перенесет операцию на мозге.

"У Марадоны гематома, вызванная травма. Должно быть он ударился и даже не осознал этого. Это могло случится от таблеток от бессонницы, которые он принимает.

В последние дни он был подавлен, к тому же еще анемия. Его организм в течение многих лет подвергался испытаниям из-за его образа жизни, а пандемия не улучшила и психологическое состояние Диего", - цитирует Чечи Radio Kiss Kiss.

60-летний Марадона в настоящее время тренирует аргентинский клуб "Химнасию и Эсгрима".

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