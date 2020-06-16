Друг Мертенса рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Зенит"
Андреа Саннино, друг бельгийского нападающего неаполитанского "Наполи" Дриса Мертенса, рассказал, что несколько лет назад футболист отклонил предложение о переходе в петербургский "Зенит".
"Мертенс рассказал мне, что он мог перейти в "Зенит" перед тем, как стать игроком "Наполи". Но он отказался от переезда в Россию, так как ненавидит холод. Я точно знаю, что сейчас он счастлив в "Наполи", - цитирует Саннино Tuttomercatoweb.
Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года. 33-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба, забив 122 гола в 310 поединках.
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