Друг Неймара: "Он всегда говорил, что, после ухода из футбола, займется покером"

Профессиональный игрок в покер и друг Неймара Андре Аккари рассказал, чем нападающей ПСЖ займется после завершения карьеры. Об этом сообщает Mirror.

"Неймар всегда говорил, что, после ухода из футбола он займется покером и станет профессионалом. Он очень умен, каждый день спрашивает меня о каких-то технических моментах игры. Когда блефуешь, твоё сердце бьётся сильнее. Покер может дать футболистам такой же адреналин, какой они получают, играя на "Стад-де-Франс" и "Камп Ноу", - сказал Аккари.

В этом сезоне на счету Неймара 23 забитых мяча и 11 результативных передач в 28 играх. Контракт игрока с ПСЖ действует до 2022 года.

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