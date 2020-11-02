Друг Неймара сильно напугал футболиста на Хэллоуин

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Друг Неймара сильно напугал футболиста на Хэллоуин

Гила Себола, друг бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, подшутил над футболистом во время Хэллоуина.

Неймар проводил время за компьютером, а Себола в этот момент подкрался к бразильца. Футболист увидел друга в страшной маске очень испугался и закричал.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за "Сантос" и "Барселону".

Не пропустите: Неймар передумал возвращаться в "Барселону". | http://soccernews.ru
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