Друг Неймара сильно напугал футболиста на Хэллоуин
Гила Себола, друг бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, подшутил над футболистом во время Хэллоуина.
Неймар проводил время за компьютером, а Себола в этот момент подкрался к бразильца. Футболист увидел друга в страшной маске очень испугался и закричал.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за "Сантос" и "Барселону".
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|Монпелье
|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|12
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|28
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|13
|Нант
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|Брест
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|28
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|28
|13