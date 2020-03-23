"Друг, но истина дороже". Ловчев оценил работу Кононова в "Спартаке"

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"Друг, но истина дороже". Ловчев оценил работу Кононова в "Спартаке"
Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о работе экс-главного тренера "красно-белых" Олега Кононова, который сейчас является наставником "Риги".

"Сегодня с утра поздравил с днем рождения Олега Кононова. Да, у него не получилось в "Спартаке". Но разве только у него? Дима Аленичев, замечательный футболист, как тренер, не смог добиться успехов со "Спартаком". Когда Олег тренировал "Спартак", я прямо говорил, что у него не получается. Как любил повторять Николай Петрович Старостин, Платон мне друг, но истина дороже.

Но Олег – порядочный человек, и это главное. И дружеские отношения, конечно, сохранились", – написал Ловчев в своем Telegram-канале.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" осенью 2018 года, сменив на посту главного тренера Массимо Карреру. Под его руководством московский клуб в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. По ходу нынешнего сезона тренер был уволен после серии неудовлетворительных результатов. Его преемником стал Доменико Тедеско.

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