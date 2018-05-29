Друг Роналду прокомментировал ситуацию с возможным уходом португальца из "Реала"

Нуну Гомеш, друг форварда "Реала" Криштиану Роналду, высказался о ситуации с португальцем.

"Не думаю, что он уйдет. Он просто недоволен тем, что в клубе обещали заключить с ним новое соглашение, но этого до сих пор не произошло. Надеюсь, что "Реал" и Роналду придут к взаимопониманию. Криштиану - лучший игрок мира, но по контракту ему явно недоплачивают. Он хочет такого же отношения к себе, как в "Барселоне" к Хави, Иньесте и Месси. Они постепенно подписывали с ними новые и новые контракты" - приводит слова Гомеша АS.

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