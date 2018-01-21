Друг Роналду рассказал, что для португальца важнее всего в футболе

Рикардо Регуф, друг форварда "Реала" Криштиану Роналду, заявил, что деньги для португальца не главное.

"Мы знаем, что дело не в деньгах и контрактах. Для Роналду важна страсть к футболу и та радость, которую он дает людям на поле и вне его. Титулы, которые ты выигрываешь вместе с командой - именно это необходимо Криштиану" - приводит слова Регуфа Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду требовал у клуба увеличения зарплаты.

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