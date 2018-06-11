Друг Сарри рассказал, где хочет продолжить карьеру итальянец

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Друг Сарри рассказал, где хочет продолжить карьеру итальянец

Марко Брачи, друг экс-тренера "Наполи" Маурицио Сарри, рассказал о будущем итальянца.

"Сарри хотели видеть в России, но я думаю, что он вряд ли смог бы приспособиться к их типу футбола. Да, Сарри уже не молод, но деньги - не главное в жизни. Маурицио хочет работать в "Челси". Это идеальная команда для него, учитывая, что у них есть Виллиан и Азар. Они идеально подойдут под стиль игры Сарри" - приводит слова Брачи Football Italia.

Напомним, что Сарри был уволен из "Наполи", а его место занял Карло Анчелотти.

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