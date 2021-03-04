Друга Александра Кокорина арестовали с фальшивыми деньгами

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Друга Александра Кокорина арестовали с фальшивыми деньгамиПушкинский районный суд до мая заключил под стражу 22-летнего хавбека любительского клуба "Царское Село" Карена Григоряна, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Телеграмм-канале. Молодой человек был недавно задержан с пачками поддельных пятитысячных купюр.

Григоряна подозревают в изготовлении поддельных банкнот в целях сбыта (ч.1 ст.186 УК РФ). Он уже признал свою вину. В салоне его автомобиля правоохранители нашли фальшивые купюры на 75 тыс. рублей.

В апреле 2019 года Григорян был свидетелем в суде по делу форварда "Фиорентины" Александра Кокорина и хавбека "Ростова" Павла Мамаева. Карен дружит с нападающим и находился в компании в момент инцидента.

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