Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО

Суд отказал в ходатайстве по условно-досрочному освобождению детскому футбольному тренеру Александру Протасовицкому, который в октябре прошлого года вместе с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым, нападающим "Зенитом" Александром Кокориным и его братом Кириллом, избил несколько человек в Москве, сообщают российские СМИ.

Клинцовский городской суд отказал Протасовицкому в УДО по причине трех взысканий, которые он получил, когда содержался в СИЗО "Бутырка". Таким образом, он сможет выйти на свободу не раньше 8 ноября.

Напомним, что 17 сентября Мамаев и Кокорины были освобождены по УДО. Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом", а Мамаев покинул "Краснодар" и присоединился к "Ростову".

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