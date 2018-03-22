Другая вселенная: что творится за пределами топ-5 чемпионатов Европы

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Другая вселенная: что творится за пределами топ-5 чемпионатов ЕвропыВ основном интерес европейского футбольного болельщика прикован к первой пятерке регулярных чемпионатов, в которые традиционно входит испанская Ла Лига, английская Премьер-Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А и французская Лига 1. И только в редких случаях подавляющее большинство обращается к новостям и результатам менее статусных европейских первенств.

Редакция SoccerNews нарушила традицию и хотя бы в кратком варианте взялась излагать суть дел текущих в чемпионатах, которые в таблице коэффициентов УЕФА располагаются где-то очень близко к лидерам, всегда на слуху и тем не менее сильно уступают ведущим лигам по всем показателям.

Чемпионат Португалии

В таблице коэффициентов УЕФА сразу же после элитной топ-5 и чемпионата России, который располагается на шестой строчке, седьмое место занимает первенство Португалии. Как правило, большинство болельщиков за пределами этой страны знают лигу по трем стабильным еврокубковым бойцам "Бенфике", "Спортингу" и "Порту". Эти же команды славятся своими великолепными детско-юношескими школами, скаутскими службами, которые как никто другой в мире умеют работать, развивать и продавать молодых дарований в более престижные чемпионаты.

Собственно, практически всю историю существования высшей португальской лиги два лиссабонских гранда и один из одноименного города Порту сражаются за звание лучшего. Шутка ли, но с момента создания элитного дивизиона (а это более 80 лет назад) всего дважды побеждал клуб не из большой "тройцы" - "Белененсиш" в сезоне 1945/1946 и "Боавишта" в кампании 2000/2001.

В последние четыре года "Бенфика" непременно выигрывала конкуренцию у своих ярых противников, как будет в нынешнем – очень сложно спрогнозировать, так как и "Порту", и "Спортинг" за год несколько окрепли. За восемь туров до окончания сезона турнирную таблицу возглавляют "драконы", опережая "орлов" всего на два пункта и на пять - "львов". Но самое интересное впереди, потому как каждому из каждым еще предстоит сыграть и, пожалуй, именно в очных противостояниях определится чемпион.

Естественно, шансов на завоевания "золота" больше у "Порту" и "Бенфики" и не только потому, что они имеют небольшой очковый гандикап, но и не обременены участием в еврокубках, в отличие от “Спортинга”.

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Чемпионат Украины

В последние годы чемпионат Украины катится в тартарары. Интерес к футболу по понятным причинам пропал и лишь приезд больших и популярных команд заставляет болельщиков ходить на стадион. Команды одна за другой прекращают свое существование, в том числе и такие большие и знаменитые клубы, как "Металлист" и "Днепр". Поэтому начиная с прошлого сезона был утвержден новый формат высшей лиги: 12 клубов и 2 этапа.

Первый этап традиционный – в два круга (22 тура) и по результатам этого формируется две подгруппы: команды с 1-6 место и с 6-12, то есть первая шестерка борется за еврокубки, а вторая - за сохранение прописки в элите. Второй этап проводится также в два круга, при этом все накопленные очки сохраняются. Главная цель – сделать больше интересных и конкурентных матчей.

Единственное, что не помялось в украинском чемпионате, так это два главных претендента на чемпионский титул. "Динамо" и "Шахтер" по-прежнему борются за звание лучшего, используя все для этого средства. На данный момент объективно и по всем статьям своего оппонента превосходит донецкий клуб. Прошло уже два тура второго этапа и "горняки" опережают киевлян на шесть пунктов, показывают более яркий и убедительный футбол и скорее всего завоюют свой 11 чемпионский титул.

Чемпионат Бельгии

Издавна первенство Бельгии ориентировано исключительно на продажу игроков в топ-чемпионаты Европы, в том числе и два самых исторически больших клуба "Андерлехт" и "Брюгге". В основном именно между этими двумя клубами идет борьба за золотые медали. Бельгийский чемпионат интересен своим нестандартным форматом. Он так же, как и украинский проходит в два этапа, где по итогам первого формируется первые шесть команд, которые и определяют чемпиона, но перед этим все набранные очки делятся на два.

Первый этап в нынешнем сезоне уже завершен. В отличие от прошлого года, в текущем розыгрыше с большим отрывом лидирует "Брюгге", опережая своего главного соперника "Андерлехт" на целых 12 пунктов, поэтому как таковой интриги нет и скорее всего команда Ивана Леко досрочно оформит чемпионство.

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Чемпионат Турции

Турецкий чемпионат является одним из самых горячих на европейском континенте, прежде всего, благодаря безумным болельщикам. Также в нем крутиться гораздо больше денег, чем в любом другом первенстве не из топ-5, поэтому клубы частенько заманивают звезд большими зарплатами, что, естественно, привлекает интерес зрителя.

Традиционно вся битва за звание лучшего проходит между тремя непримиримыми стамбульскими грандами "Фенербахче", "Галатасараем" и "Бешикташем", но в последнее время к ним вдруг присоединилась еще одна столичная, но более скромная команда "Истанбул Башакшехир". В прошлом сезоне подопечным Абдуллаха Авджи не хватило совсем немного, и они уступили "золото" "черным орлам". В текущем розыгрыше за восемь туров до окончания "Истанбул" всего лишь на расстоянии одного балла идет за спиной у "желто-красных". Правда, и опережает действующего чемпиона всего на три очка, поэтому вся борьба еще впереди, и она обещает быть жаркой!

Чемпионат Нидерландов

Как и во всех чемпионатах, в первенстве Нидерландов есть свои устоявшиеся лидеры. В основном речь идет о "Аяксе" и ПСВ, которые чаще других оказываются на вершине. Чуть реже имеет успех "Фейеноорд", но вот в предыдущем сезоне именно роттердамцы прибрали к рукам чемпионский кубок. Событие было действительно грандиозным, потому как южане надели на шею "золото" впервые за последние почти 20 лет. Но, как выяснилось, это было исключение из правил и уже станом на сегодняшний день – основная борьба разворачивается по классическому сценарию.

Сыграно уже 28 туров, по итогам которых ПСВ лидирует с отрывом в семь очков, а учитывая, что у "крестьян" календарь немного проще, чем у амстердамцев - сложно поверить в иной исход, кроме как завоевание чемпионского титула ребятами Филлипа Коку.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 28 71
2 Аякс 28 64
3 АЗ 28 59
4 Фейеноорд 28 48
5 Утрехт 28 48
6 Витесс 28 42
7 Зволле 28 40
8 АДО Ден Хааг 28 39
9 Хераклес 28 37
10 Херенвен 28 36
11 Эксельсиор 28 35
12 ВВВ Венло 28 33
13 Гронинген 28 29
14 Виллем II 28 27
15 НАК Бреда 28 27
16 Спарта Роттердам 28 21
17 Рода ЮК 28 20
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