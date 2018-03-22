Другая вселенная: что творится за пределами топ-5 чемпионатов Европы
В основном интерес европейского футбольного болельщика прикован к первой пятерке регулярных чемпионатов, в которые традиционно входит испанская Ла Лига, английская Премьер-Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А и французская Лига 1. И только в редких случаях подавляющее большинство обращается к новостям и результатам менее статусных европейских первенств.
Редакция SoccerNews нарушила традицию и хотя бы в кратком варианте взялась излагать суть дел текущих в чемпионатах, которые в таблице коэффициентов УЕФА располагаются где-то очень близко к лидерам, всегда на слуху и тем не менее сильно уступают ведущим лигам по всем показателям.
Чемпионат Португалии
В таблице коэффициентов УЕФА сразу же после элитной топ-5 и чемпионата России, который располагается на шестой строчке, седьмое место занимает первенство Португалии. Как правило, большинство болельщиков за пределами этой страны знают лигу по трем стабильным еврокубковым бойцам "Бенфике", "Спортингу" и "Порту". Эти же команды славятся своими великолепными детско-юношескими школами, скаутскими службами, которые как никто другой в мире умеют работать, развивать и продавать молодых дарований в более престижные чемпионаты.
Собственно, практически всю историю существования высшей португальской лиги два лиссабонских гранда и один из одноименного города Порту сражаются за звание лучшего. Шутка ли, но с момента создания элитного дивизиона (а это более 80 лет назад) всего дважды побеждал клуб не из большой "тройцы" - "Белененсиш" в сезоне 1945/1946 и "Боавишта" в кампании 2000/2001.
В последние четыре года "Бенфика" непременно выигрывала конкуренцию у своих ярых противников, как будет в нынешнем – очень сложно спрогнозировать, так как и "Порту", и "Спортинг" за год несколько окрепли. За восемь туров до окончания сезона турнирную таблицу возглавляют "драконы", опережая "орлов" всего на два пункта и на пять - "львов". Но самое интересное впереди, потому как каждому из каждым еще предстоит сыграть и, пожалуй, именно в очных противостояниях определится чемпион.
Естественно, шансов на завоевания "золота" больше у "Порту" и "Бенфики" и не только потому, что они имеют небольшой очковый гандикап, но и не обременены участием в еврокубках, в отличие от “Спортинга”.
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Чемпионат Украины
В последние годы чемпионат Украины катится в тартарары. Интерес к футболу по понятным причинам пропал и лишь приезд больших и популярных команд заставляет болельщиков ходить на стадион. Команды одна за другой прекращают свое существование, в том числе и такие большие и знаменитые клубы, как "Металлист" и "Днепр". Поэтому начиная с прошлого сезона был утвержден новый формат высшей лиги: 12 клубов и 2 этапа.
Первый этап традиционный – в два круга (22 тура) и по результатам этого формируется две подгруппы: команды с 1-6 место и с 6-12, то есть первая шестерка борется за еврокубки, а вторая - за сохранение прописки в элите. Второй этап проводится также в два круга, при этом все накопленные очки сохраняются. Главная цель – сделать больше интересных и конкурентных матчей.
Единственное, что не помялось в украинском чемпионате, так это два главных претендента на чемпионский титул. "Динамо" и "Шахтер" по-прежнему борются за звание лучшего, используя все для этого средства. На данный момент объективно и по всем статьям своего оппонента превосходит донецкий клуб. Прошло уже два тура второго этапа и "горняки" опережают киевлян на шесть пунктов, показывают более яркий и убедительный футбол и скорее всего завоюют свой 11 чемпионский титул.
Чемпионат Бельгии
Издавна первенство Бельгии ориентировано исключительно на продажу игроков в топ-чемпионаты Европы, в том числе и два самых исторически больших клуба "Андерлехт" и "Брюгге". В основном именно между этими двумя клубами идет борьба за золотые медали. Бельгийский чемпионат интересен своим нестандартным форматом. Он так же, как и украинский проходит в два этапа, где по итогам первого формируется первые шесть команд, которые и определяют чемпиона, но перед этим все набранные очки делятся на два.
Первый этап в нынешнем сезоне уже завершен. В отличие от прошлого года, в текущем розыгрыше с большим отрывом лидирует "Брюгге", опережая своего главного соперника "Андерлехт" на целых 12 пунктов, поэтому как таковой интриги нет и скорее всего команда Ивана Леко досрочно оформит чемпионство.
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Чемпионат Турции
Турецкий чемпионат является одним из самых горячих на европейском континенте, прежде всего, благодаря безумным болельщикам. Также в нем крутиться гораздо больше денег, чем в любом другом первенстве не из топ-5, поэтому клубы частенько заманивают звезд большими зарплатами, что, естественно, привлекает интерес зрителя.
Традиционно вся битва за звание лучшего проходит между тремя непримиримыми стамбульскими грандами "Фенербахче", "Галатасараем" и "Бешикташем", но в последнее время к ним вдруг присоединилась еще одна столичная, но более скромная команда "Истанбул Башакшехир". В прошлом сезоне подопечным Абдуллаха Авджи не хватило совсем немного, и они уступили "золото" "черным орлам". В текущем розыгрыше за восемь туров до окончания "Истанбул" всего лишь на расстоянии одного балла идет за спиной у "желто-красных". Правда, и опережает действующего чемпиона всего на три очка, поэтому вся борьба еще впереди, и она обещает быть жаркой!
Чемпионат Нидерландов
Как и во всех чемпионатах, в первенстве Нидерландов есть свои устоявшиеся лидеры. В основном речь идет о "Аяксе" и ПСВ, которые чаще других оказываются на вершине. Чуть реже имеет успех "Фейеноорд", но вот в предыдущем сезоне именно роттердамцы прибрали к рукам чемпионский кубок. Событие было действительно грандиозным, потому как южане надели на шею "золото" впервые за последние почти 20 лет. Но, как выяснилось, это было исключение из правил и уже станом на сегодняшний день – основная борьба разворачивается по классическому сценарию.
Сыграно уже 28 туров, по итогам которых ПСВ лидирует с отрывом в семь очков, а учитывая, что у "крестьян" календарь немного проще, чем у амстердамцев - сложно поверить в иной исход, кроме как завоевание чемпионского титула ребятами Филлипа Коку.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|28
|71
|2
|Аякс
|28
|64
|3
|АЗ
|28
|59
|4
|Фейеноорд
|28
|48
|5
|Утрехт
|28
|48
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Зволле
|28
|40
|8
|АДО Ден Хааг
|28
|39
|9
|Хераклес
|28
|37
|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|Эксельсиор
|28
|35
|12
|ВВВ Венло
|28
|33
|13
|Гронинген
|28
|29
|14
|Виллем II
|28
|27
|15
|НАК Бреда
|28
|27
|16
|Спарта Роттердам
|28
|21
|17
|Рода ЮК
|28
|20
|18
|Твенте
|28
|19