"Другой мир". Хавбек "Спартака" Тиль рассказал о своей адаптации в России



Голландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль рассказал, как проходит процесс его адаптации в России.

"В этом сезоне все могло сложиться для нас лучше. На данный момент ситуация нас не устраивает, но я верю, что все у нас получится.

Мне еще нужно время на адаптацию, но это нормально. В России совсем другой мир. В Нидерландах я жил в Амстердаме. По сравнению с Москвой - это маленький город. Впрочем, все постепенно приходит в норму. Я приспосабливаюсь", - приводит слова Тиля Voetbal International.

Тиль перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из АЗ 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний голландец провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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