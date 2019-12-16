"Другой мир". Хавбек "Спартака" Тиль рассказал о своей адаптации в России

Теги спартак москвагус тиль

"Другой мир". Хавбек "Спартака" Тиль рассказал о своей адаптации в России
Голландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль рассказал, как проходит процесс его адаптации в России.

"В этом сезоне все могло сложиться для нас лучше. На данный момент ситуация нас не устраивает, но я верю, что все у нас получится.

Мне еще нужно время на адаптацию, но это нормально. В России совсем другой мир. В Нидерландах я жил в Амстердаме. По сравнению с Москвой - это маленький город. Впрочем, все постепенно приходит в норму. Я приспосабливаюсь", - приводит слова Тиля Voetbal International.

Тиль перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из АЗ 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний голландец провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Агент Мирзова высказался о возможном уходе хавбека из "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" намерена переманить тренера ПСЖ

"Бавария" намерена переманить тренера ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов